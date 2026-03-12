Ліга чемпіонів

Форвард Челсі визнав свою помилку.

Лондонський Челсі напередодні поступився французькому Парі Сен-Жермен у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСЖ — Челсі 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "пенсіонерів" Педру Нету прокоментував скандальний епізод наприкінці гри за власної участі, коли він штовхнув хлопчика, який подавав м’яч біля кромки поля.

"Я хотів би вийти в публічну площину й розповісти про ситуацію, яка сталась наприкінці матчу. Я хочу вибачитись перед хлопцем, який подавав м’ячі. Я вже з ним розмовляв із цього приводу.

Ми програвали, і в емоціях гри я хотів швидко отримати м'яч, і я трохи підштовхнув його.

Але я не така людина, яка хотіла б заподіяти комусь шкоди. Це відбулось у розпал моменту, і тому я хочу вибачитись перед ним публічно. Я віддав йому свою футболку після гри. Мені дуже шкода про це, я відчуваю, що мушу вибачитись перед ним.

Моя французька не дуже гарна, і тому мій партнер по збірній Португалії, Вітінья підійшов і сказав йому, що я не бажав йому нічого поганого. Зрештою ми просто посміялись із цього приводу, і я віддав йому свою футболку, а також вибачився десь разів 35.

Він сказав, що пробачив мені, і був задоволений розв’язанням ситуації", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 17 березня.