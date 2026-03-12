Ліга чемпіонів

Вийшло все навпаки.

Правий фулбек мадридського Реала Трент Александер-Арнольд поділився емоціями після перемоги над Манчестер Сіті (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Люди чекали, що Реал буде розгромлений, але це лише показує наш характер. Ми ідеально виконали план на гру. Не забувайте, що Ліга чемпіонів — це наш турнір.

Коли ви граєте на вибування в Лізі чемпіонів, хто завгодно може перемогти кого завгодно. Особливо, коли йдеться про Реал на Сантьяго Бернабеу", – сказав Трент.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.