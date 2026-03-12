Ліга конференцій

Поляки готуються до серйозного протистояння.

Головний тренер познанського Леха Нілс Фредеріксен висловився напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій з донецьким Шахтарем.

"Це правда, іноді важко передбачити, як ми зіграємо, але це, можливо, і добре, оскільки наш суперник цього теж не знає.

Цього року ми провели чимало дуже хороших матчів, але також трапилося кілька менш вдалих. Я очікую завтра дуже хорошої гри, у нас багато козирів на нашому боці — ми зіграємо на новому газоні, а на трибунах буде майже аншлаг. Сподіваюся, це буде ще один вечір, який нам добре запам'ятається.

Ми зіграємо проти дуже хорошої команди, яка особливо небезпечна з м'ячем. Проте, я вважаю, що ми можемо їх "покарати". Розраховую на гідний результат, який дозволить нам думати про вихід до чвертьфіналу турніру. Думаю, все вирішиться в двоматчевому протистоянні.

Не думаю, що вони сильніші за Райо Вальєкано або Црвену Звезду. Серби були сильнішими за нас фізично, а Шахтар якраз цілком рівний нам суперник", — сказав Фредеріксен.

Матч між Лехом та Шахтарем відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.