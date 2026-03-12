Ліга чемпіонів

В Парижі команда іспанця здобула комфортну перевагу.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після розгромної перемоги над лондонським Челсі (5:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми мали складні моменти, але атмосфера на стадіоні була неймовірною. Незалежно від того, як ми граємо, ми продовжуємо боротися, ми команда, яка не зупиняється. Результат дуже хороший, але попереду другий матч.

Ми брали участь у подібних матчах на загальному етапі, тож ми до них звикли. Щоразу, коли суперник зрівнював рахунок, ми продовжували грати так, як грали.

Ми постараємося виграти і другий матч, нехай навіть це буде важко зробити. ПСЖ не збирається зупинятися на досягнутому", – сказав Енріке.

Матч-відповідь між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.