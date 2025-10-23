Єврокубкові матчі розпочнуться о 22:00.
Артем Довбик, Getty Images
23 жовтня 2025, 21:14
Сьогодні, 23 жовтня, відбуваються матчі третього туру основного етапу Ліги Європи.
В одному з матчів Ноттінгем Форест на своєму полі прийме Порту.
Тренерський штаб "лісників" на чолі з новим наставником Шоном Дайчем вирішив випустити у стартовому складі українського захисника Олександра Зінченка.
У той же час, Рома в Римі зустрінеться з Вікторією Пльзень. У складі "вовків" під керівництвом Джан-П'єро Гасперіні зі стартових хвилин на поле вийде український форвард Артем Довбик.
Для Зінченка це буде шостий матч у сезоні, а для Довбика восьмий – на його рахунку один гол та один асист.
Єврокубкові матчі розпочнуться о 22:00 за Києвом.