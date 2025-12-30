Інше

У відвертому інтерв’ю форвард Наполі розповів про свій період на Олд Траффорд та пояснив, що саме змусило його змінити клуб.

Нападник Расмус Гойлунн, який влітку 2025 року перебрався до італійського Наполі, нарешті порушив мовчання щодо свого резонансного трансферу. У розмові з журналістами Sports Illustrated футболіст зізнався, що попри теплу прихильність до вболівальників Манчестер Юнайтед, він був змушений піти заради власної кар’єри.

За словами Гойлунда, справжньою причиною його відходу стало підписання червоними дияволами словенського форварда Беньямін Шешко. Головний тренер Рубен Аморім чітко дав зрозуміти, що бачить саме Шешко основним нападником, а Расмусу доведеться задовольнятися роллю глибокого запасного.

"Я хотів залишитися і боротися за своє місце, я люблю цей клуб. Але коли прийшов Шешко, а я перестав потрапляти навіть у заявку на матчі, стало зрозуміло: мені потрібно йти, щоб грати", — зазначив данець.

Зараз 22-річний форвард виглядає щасливим під керівництвом Антоніо Конте. Перехід у Наполі (спочатку на правах оренди з зобов'язанням викупу за 50 млн євро) став для нього ковтком свіжого повітря. Після перемоги в Суперкубку Італії, де Гойлунд відіграв ключову роль, він опублікував у соцмережах фото з трофеєм, підписавши його: Ось як виглядає чудове рішення. Багато хто розцінив це як тонкий закид у бік керівництва Юнайтед.

"Це був складний, але щасливий період. Я багато чому навчився, але тиск там божевільний", — про виступи на Олд Траффорд.

"Тут футбол більш тактичний. Мені подобається працювати з Конте, він змушує тебе вмирати на полі заради команди" — поділився враженнями від Серії А.

Гойлунн підтвердив, що планує залишитися в Неаполі надовго і не шкодує про переїзд з Англії. Наразі статистика данця в Італії значно краща, ніж у останньому сезоні в АПЛ: він уже забив 7 голів у 19 матчах у всіх турнірах, знову знайшовши впевненість у власних силах.