Англія

Італійці не готові до зимового продажу.

Португальський центральний захисник італійського Лечче Тьягу Габріел за рік у середняку Серії A продемонстрував належний рівень стабільності й незабаром може піти на підвищення.

21-річний виконавець уже під час зимового трансферного вікна має шанс змінити клуб, адже пропозиція від англійського Брентфорда в розмірі 20 млн євро вважалась належним аргументом для цього.

Однак "вовки" зрештою відмовились від можливості заробити солідні кошти на продажі гравця, за якого майже рік тому заплатили 1,5 млн євро португальській Ештрелі.

Прагнення Лечче полягає в тому, щоб зберегти португальця до завершення поточної кампанії та вижити в "елітному" італійському дивізіоні.

На рахунку Тьягу Габріела один гол у 18 матчах.