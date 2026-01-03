Англія

Іспанець всім задоволений у Борнмуті.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував чутки, які повʼязують його з роботою у Челсі. Цитує іспанського фахівця Фабріціо Романо.

«Я дуже щасливий у Борнмуті. Мене не турбують подібні речі», — заявив Іраола.

Іспанський фахівець очолює Борнмут із літа 2023 року. Його чинна трудова угода з клубом розрахована до літа 2026 року.

Після 19 турів англійської Прем'єр-ліги «вишні» набрали 23 очки і зараз займають 15-е місце в турнірній таблиці.