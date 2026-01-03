Англія

Перебили пропозиції конкурентів.

Цьогорічне зимове трансферне вікно обіцяє бути цікавим для аргентинського нападника римського Лаціо Валентина "Таті" Кастельяноса.

27-річний виконавець не був затребуваним Мауріціо Саррі в поточній кампанії та провів усього 11 матчів (736 хвилин), забивши два голи та віддавши три гольові передачі.

І наразі на нього вже є аж три конкретні пропозиції на ринку: від бразильського Фламенгу, а також англійських Лідса та Вест Гема.

Судячи з останніх оновлень у ЗМІ, саме "молотобійці" в підсумку й виграли ці перегони за правом на підписання гравця, запропонувавши одразу 30 млн євро.

Контракт строком до 2030 року вже погоджений із Кастельяносом.