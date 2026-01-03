Перебили пропозиції конкурентів.
Валентін Кастельянос, Getty Images
03 січня 2026, 09:28
Цьогорічне зимове трансферне вікно обіцяє бути цікавим для аргентинського нападника римського Лаціо Валентина "Таті" Кастельяноса.
27-річний виконавець не був затребуваним Мауріціо Саррі в поточній кампанії та провів усього 11 матчів (736 хвилин), забивши два голи та віддавши три гольові передачі.
І наразі на нього вже є аж три конкретні пропозиції на ринку: від бразильського Фламенгу, а також англійських Лідса та Вест Гема.
Судячи з останніх оновлень у ЗМІ, саме "молотобійці" в підсумку й виграли ці перегони за правом на підписання гравця, запропонувавши одразу 30 млн євро.
Контракт строком до 2030 року вже погоджений із Кастельяносом.