Англія

Форвард відзначався результативністю в Португалії.

Лондонський Вест Гем у поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги веде боротьбу за виживання та має певні проблеми з гравцями лінії нападу.

Заради їхнього вирішення "молотобійці" вирішили підписати форварда португальського клубу Жил Вісенте Пабло Феліпе, який у поточному сезоні відзначився дев’ятьма голами та одним асистом в 13 матчах, що для клубу не з класичного топ-3 чемпіонату Португалії є відмінними показниками.

22-річний бразильський виконавець коштував англійцям 23 млн євро.

Контракт було підписано строком на чотири роки.