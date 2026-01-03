Форвард відзначався результативністю в Португалії.
Пабло Феліпе, x.com/WestHam
03 січня 2026, 08:30
Лондонський Вест Гем у поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги веде боротьбу за виживання та має певні проблеми з гравцями лінії нападу.
Заради їхнього вирішення "молотобійці" вирішили підписати форварда португальського клубу Жил Вісенте Пабло Феліпе, який у поточному сезоні відзначився дев’ятьма голами та одним асистом в 13 матчах, що для клубу не з класичного топ-3 чемпіонату Португалії є відмінними показниками.
22-річний бразильський виконавець коштував англійцям 23 млн євро.
Контракт було підписано строком на чотири роки.