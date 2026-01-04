Англія

Нападник Ліверпуля пояснив причини нічиєї та поділився настроєм команди перед матчем з Фулгемом.

Нападник Ліверпуля Юго Екітіке прокоментував нічийний результат у матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги з Лідсом, який завершився без голів. Форвард зупинився на причинах відсутності перемоги та наголосив на важливості уроків, здобутих у грі.

"Це була непроста гра із непростим суперником. Вони грали в низькому блоці, мало володіли м'ячем, і нам доводилося докладати зусиль для створення моментів. Але це урок. Нам потрібно отримати з цієї гри користь і в матчі з Фулхемом показати, що ми завжди можемо стати кращими.

Ми не виграли, але й не програли, тому нам треба дивитися вперед і здобути перемогу у наступній грі", — сказав Екітіке.

