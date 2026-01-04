НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Марку Сілви проводить стабільний, хоч і без яскравих сплесків, сезон. Після 19 турів Фулгем розташувався в середині таблиці, маючи майже ідеальний баланс забитих і пропущених м’ячів. "Дачники" залишаються незручним суперником, особливо вдома, де вони рідко дозволяють фаворитам почуватися комфортно.

Однак перед грою з Ліверпулем господарі зіткнулися з серйозними кадровими проблемами. Через Кубок африканських націй команді не допоможуть Алекс Івобі, Келвін Бессі та Самуель Чуквуезе, тоді як під питанням також участь Кенні Тете та Раяна Сессеньйона. За таких умов Фулгему доведеться компенсувати нестачу якості дисципліною, характером і максимальною концентрацією.

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота тримається в топ-4 і наразі залишається одним із найстабільніших колективів ліги, навіть якщо ця "стабільність" не дуже тішить вболівальників мерсісайдців, оскільки про захист титулу наразі не йде ніякої мови. Попри нульову нічию з Лідсом у першому матчі року, "червоні" демонструють уміння контролювати хід гри та знаходити рішення навіть у складних сценаріях. Чи часто трапляються такі "складні сценарії"? Дуже часто.

Окрім цього, і гості приїдуть до Лондона не в оптимальному складі. Мохамед Салах відсутній через виступи на КАН, проблеми з травмами мають Ісак, Леоні, Джо Гомес, Ватару Ендо. Захисна лінія виглядає вразливою, проте більша глибина складу та варіативність у атаці дозволяють Ліверпулю залишатися певним фаворитом навіть за таких умов. Але чи очевидним — тут вже питання. Жоден із результатів на табло не буде сенсаційним, якщо, звісно, не враховувати якісь феєричні розгроми.