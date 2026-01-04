Football.ua представляє прев'ю матчу 20-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 4 січня та розпочнеться о 17:00.
Фулгем — Ліверпуль, Getty Images
04 січня 2026, 07:20
Крейвен Коттедж у першу неділю 2026 року прийме одну з найцікавіших афіш 20-го туру АПЛ — Фулгем проти Ліверпуля. Обидві команди розпочали новий рік із нічийних результатів — тепер вони зустрінуться в очному протистоянні, щоб визначити сильнішого.
ФУЛГЕМ — ЛІВЕРПУЛЬ
НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Марку Сілви проводить стабільний, хоч і без яскравих сплесків, сезон. Після 19 турів Фулгем розташувався в середині таблиці, маючи майже ідеальний баланс забитих і пропущених м’ячів. "Дачники" залишаються незручним суперником, особливо вдома, де вони рідко дозволяють фаворитам почуватися комфортно.
Однак перед грою з Ліверпулем господарі зіткнулися з серйозними кадровими проблемами. Через Кубок африканських націй команді не допоможуть Алекс Івобі, Келвін Бессі та Самуель Чуквуезе, тоді як під питанням також участь Кенні Тете та Раяна Сессеньйона. За таких умов Фулгему доведеться компенсувати нестачу якості дисципліною, характером і максимальною концентрацією.
Ліверпуль під керівництвом Арне Слота тримається в топ-4 і наразі залишається одним із найстабільніших колективів ліги, навіть якщо ця "стабільність" не дуже тішить вболівальників мерсісайдців, оскільки про захист титулу наразі не йде ніякої мови. Попри нульову нічию з Лідсом у першому матчі року, "червоні" демонструють уміння контролювати хід гри та знаходити рішення навіть у складних сценаріях. Чи часто трапляються такі "складні сценарії"? Дуже часто.
Окрім цього, і гості приїдуть до Лондона не в оптимальному складі. Мохамед Салах відсутній через виступи на КАН, проблеми з травмами мають Ісак, Леоні, Джо Гомес, Ватару Ендо. Захисна лінія виглядає вразливою, проте більша глибина складу та варіативність у атаці дозволяють Ліверпулю залишатися певним фаворитом навіть за таких умов. Але чи очевидним — тут вже питання. Жоден із результатів на табло не буде сенсаційним, якщо, звісно, не враховувати якісь феєричні розгроми.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.92, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 3.66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ФУЛГЕМ : Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Робінсон — Лукич, Берге — Вілсон, Сміт-Роу, Кевін — Хіменес
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Джонс — Собослаї, Мак Аллістер, Гакпо — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1