Центральний захисник Іфеані Ндукве приєднається до мерсисайдців влітку 2026 року після завершення виступів за віденську Аустрію.

Ліверпуль продовжує свою стратегію пошуку та залучення найталановитіших молодих гравців Європи. Як стало відомо Фабріціо Романо, червоні офіційно закрили угоду щодо переходу юного центрального захисника Іфеані Ндукве.

Зараз 17-річний гравець захищає кольори віденської Аустрії. Згідно з домовленістю, Ндукве залишиться у своєму поточному клубі до кінця сезону, а вже влітку 2026 року перебереться до Мерсисайда.

Талановитий центрбек уже прийняв пропозицію Ліверпуля та готується розпочати свій шлях в англійській Прем'єр-лізі з сезону 2026/2027. Іфеані Ндукве вважається одним із найбільш багатообіцяючих захисників свого покоління в Австрії.

Попри юний вік, він уже володіє необхідною потужністю для боротьби з дорослими нападниками. Ндукве демонструє нетипову для 17 років зрілість у виборі позиції та впевненість при грі один на один. У Ліверпулі бачать у ньому довгострокову заміну нинішнім лідерам оборони та гравця, який з часом зможе вирости до рівня основи під керівництвом тренерського штабу Арне Слота.

Цікаво, що матір футболіста є росіянка, а сам гравець не соромиться прапора країни-терористки, який, наприклад, стоїть у його Instagram.