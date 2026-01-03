Центральний захисник Іфеані Ндукве приєднається до мерсисайдців влітку 2026 року після завершення виступів за віденську Аустрію.
Getty Images
03 січня 2026, 23:23
Ліверпуль продовжує свою стратегію пошуку та залучення найталановитіших молодих гравців Європи. Як стало відомо Фабріціо Романо, червоні офіційно закрили угоду щодо переходу юного центрального захисника Іфеані Ндукве.
Зараз 17-річний гравець захищає кольори віденської Аустрії. Згідно з домовленістю, Ндукве залишиться у своєму поточному клубі до кінця сезону, а вже влітку 2026 року перебереться до Мерсисайда.
Талановитий центрбек уже прийняв пропозицію Ліверпуля та готується розпочати свій шлях в англійській Прем'єр-лізі з сезону 2026/2027. Іфеані Ндукве вважається одним із найбільш багатообіцяючих захисників свого покоління в Австрії.
Попри юний вік, він уже володіє необхідною потужністю для боротьби з дорослими нападниками. Ндукве демонструє нетипову для 17 років зрілість у виборі позиції та впевненість при грі один на один. У Ліверпулі бачать у ньому довгострокову заміну нинішнім лідерам оборони та гравця, який з часом зможе вирости до рівня основи під керівництвом тренерського штабу Арне Слота.
Цікаво, що матір футболіста є росіянка, а сам гравець не соромиться прапора країни-терористки, який, наприклад, стоїть у його Instagram.