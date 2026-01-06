Англія

Норвезький фахівець розглядає можливість тимчасово очолити команду.

Норвезький тренер Уле Гуннар Сульшер висловив зацікавленість у поверненні до Манчестер Юнайтед після відставки Рубена Аморіма. Про це повідомляють британські ЗМІ.

52-річний спеціаліст готовий тимчасово зайняти вакантну посаду головного тренера червоних дияволів незалежно від терміну можливого контракту. Наразі обов’язки наставника першої команди виконує тренер юнацького складу Даррен Флетчер.

Водночас керівництво Манчестер Юнайтед розглядає й інші варіанти на тренерський місток. Серед кандидатів називають Олівера Гласнера та Роберто Де Дзербі.

Останнім місцем роботи Сульшера був Бешикташ, з яким він посів четверте місце в турецькій Суперлізі за підсумками минулого сезону. На старті нового чемпіонату норвежець залишив клуб.

Сульшер уже очолював Манчестер Юнайтед у період з грудня 2018 року по листопад 2021-го. За цей час команда дійшла до фіналу Ліги Європи сезону-2020/21.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч команда проведе 7 січня проти Бернлі.