Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував нещодавнє звільнення Рубена Аморіма з посади наставника Манчестер Юнайтед і висловив критичну думку щодо підходу клубів, які постійно змінюють ключових співробітників.

"Дуже важко досягти стабільного успіху, якщо змінювати ключових співробітників — тренера чи спортивного директора. Найкращі клуби мають злагоджену роботу власників, керівництва та тренера — Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал", — зазначив Франк.

Нагадаємо, що 5 січня Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про припинення співпраці з Рубеном Аморімом.