Головний тренер Тоттенгема наголосив, що постійні кадрові зміни ускладнюють досягнення стабільного успіху.
Томас Франк, getty images
06 січня 2026, 21:50
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував нещодавнє звільнення Рубена Аморіма з посади наставника Манчестер Юнайтед і висловив критичну думку щодо підходу клубів, які постійно змінюють ключових співробітників.
"Дуже важко досягти стабільного успіху, якщо змінювати ключових співробітників — тренера чи спортивного директора. Найкращі клуби мають злагоджену роботу власників, керівництва та тренера — Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал", — зазначив Франк.
Нагадаємо, що 5 січня Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про припинення співпраці з Рубеном Аморімом.