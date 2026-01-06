Англія

Головний тренер Тоттенгема наголосив, що постійні кадрові зміни ускладнюють досягнення стабільного успіху.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував нещодавнє звільнення Рубена Аморіма з посади наставника Манчестер Юнайтед і висловив критичну думку щодо підходу клубів, які постійно змінюють ключових співробітників.

🚨 Thomas Frank on Rúben Amorim sacked: “It's very difficult to achieve sustainable success if you change key personnel. Like the coach, sporting director”.



“The best clubs are aligned — ownership, leadership and the coach — Liverpool, Man City and Arsenal”. pic.twitter.com/ZzchA4vHTg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

"Дуже важко досягти стабільного успіху, якщо змінювати ключових співробітників — тренера чи спортивного директора. Найкращі клуби мають злагоджену роботу власників, керівництва та тренера — Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал", — зазначив Франк.

Нагадаємо, що 5 січня Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про припинення співпраці з Рубеном Аморімом.