Англія

Півзахисник Ліверпуля виступив напередодні центрального матчу 21 туру АПЛ.

Лондонський Арсенал та Ліверпуль на Емірейтс зіграють у центральному матчі двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги.

Напередодні гри півзахисник "червоних" Домінік Собослаї розповів про настрій у колективі та оцінив становище в чемпіонських перегонах.

"Прем'єр-ліга — це складний чемпіонат. У січні ти її не виграєш. І, мабуть, вони теж це знають.

Звичайно, вони одні з фаворитів цього року, неймовірна команда, справді хороші гравці. Але ми також не повинні забувати про Ман Сіті, про Астон Віллу, яка грає дуже добре", — заявив угорський виконавець.

Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться 8 січня, о 22:00.