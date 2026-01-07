Півзахисник Ліверпуля виступив напередодні центрального матчу 21 туру АПЛ.
Домінік Собослаї, Getty Images
07 січня 2026, 13:27
Лондонський Арсенал та Ліверпуль на Емірейтс зіграють у центральному матчі двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги.
Напередодні гри півзахисник "червоних" Домінік Собослаї розповів про настрій у колективі та оцінив становище в чемпіонських перегонах.
"Прем'єр-ліга — це складний чемпіонат. У січні ти її не виграєш. І, мабуть, вони теж це знають.
Звичайно, вони одні з фаворитів цього року, неймовірна команда, справді хороші гравці. Але ми також не повинні забувати про Ман Сіті, про Астон Віллу, яка грає дуже добре", — заявив угорський виконавець.
Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться 8 січня, о 22:00.