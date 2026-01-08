ЧЕТВЕР, 8 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Початок 2026 року для Арсеналу склався майже ідеально. Команда Мікеля Артети продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю, демонструючи зрілий і прагматичний футбол. Вольова перемога над Борнмутом (3:2), здобута після грубої помилки на старті зустрічі, лише підкреслила характер лондонців. Габріел виправився за ранній ляп, а Деклан Райс оформив свій перший дубль у Прем’єр-лізі, довівши, що є ключовою фігурою в центрі поля, тоді як повернення форми капітаном Мартіном Едегором лише підсилює силу "канонірів" у півзахисті.

Наразі Арсенал має семиматчеву переможну серію у всіх турнірах і п’ять поспіль виграних матчів у чемпіонаті. Особливо вражає домашня форма "канонірів": 14 перемог у 15 матчах сезону на Емірейтс та 12 поспіль виграних поєдинків на власному полі. Команда Артети не завжди громить суперників, але вміння дотискати та брати максимум очок навіть не в ідеальних матчах — одна з головних ознак претендента на титул.

Ліверпуль підходить до матчу з менш оптимістичним фоном. Команда Арне Слота залишається без поразок уже дев’ять матчів поспіль у всіх турнірах, однак нічийні результати в АПЛ помітно загальмували хід "червоних". Після емоційної нічиєї з Фулгемом (2:2), де перемога була втрачена на останніх секундах, Ліверпуль зберіг четверте місце, але фактично остаточно випав із чемпіонських перегонів.

Ситуацію ускладнюють кадрові проблеми. Мохамед Салах перебуває на Кубку африканських націй, Александер Ісак травмований, а участь Уго Екітіке під питанням. Водночас Флоріан Вірц, попри проблеми з підколінним сухожиллям, набирає форму й уже відзначився результативними діями в останніх турах. Ліверпуль усе ще небезпечний у перехідних фазах, але нестабільність у захисті та стандартах залишається серйозною проблемою.