"Червоні дияволі" знову не змогли здобути три очки у поєдинку з одним із аутсайдерів АПЛ.
Бернлі — Манчестер Юнайтед, Getty Images
08 січня 2026, 00:18
Бернлі — Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Гевен (аг), 13, Ентоні, 66 - Шешко, 50, 60
Бернлі: Дубравка — Лоран, Естев, Гамфріс — Вокер, Угочукву, Флорентіну, Пірес Сілва — Едвардс (Сонне, 90), Межбрі (Ентоні, 58) — Броя (Фостер, 76)
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Гевен (Йоро, 61), Мартінес, Шоу — Угарте (Лейсі, 84), Каземіро (Мейну, 74) — Доргу, Фернандеш (Маунт, 61), Кунья (Зіркзе, 74) — Шешко
Попередження: Межбрі, Фостер