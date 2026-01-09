Бразильський вінгер пропустить до двох місяців через травму, отриману на початку січня.
Савіньйо, Getty Images
09 січня 2026, 13:17
Манчестер Сіті зіткнувся з новими проблемами зі складом — до списку травмованих приєднався вінгер Савіньйо. Про це повідомляє OneFootball.
Бразилець зазнав ушкодження 1 січня під час матчу англійської Премʼєр-ліги проти Сандерленда, який завершився безгольовою нічиєю. Після цього футболіст не з’являвся на полі у поєдинках проти Челсі та Брайтона. Лише після гри з "чайками" головний тренер містян Пеп Гвардіола окреслив орієнтовні строки відновлення гравця.
За словами іспанського наставника, Савіньйо пропустить значний період і може повернутися до тренувань приблизно через півтора–два місяці.
У сезоні-2025/26 вінгер провів 23 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.
Наприкінці минулого року вінгер підписав новий контракт до 30 червня 2031 року.