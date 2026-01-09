Англія

Бразильський вінгер пропустить до двох місяців через травму, отриману на початку січня.

Манчестер Сіті зіткнувся з новими проблемами зі складом — до списку травмованих приєднався вінгер Савіньйо. Про це повідомляє OneFootball.

Бразилець зазнав ушкодження 1 січня під час матчу англійської Премʼєр-ліги проти Сандерленда, який завершився безгольовою нічиєю. Після цього футболіст не з’являвся на полі у поєдинках проти Челсі та Брайтона. Лише після гри з "чайками" головний тренер містян Пеп Гвардіола окреслив орієнтовні строки відновлення гравця.

За словами іспанського наставника, Савіньйо пропустить значний період і може повернутися до тренувань приблизно через півтора–два місяці.

У сезоні-2025/26 вінгер провів 23 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Наприкінці минулого року вінгер підписав новий контракт до 30 червня 2031 року.