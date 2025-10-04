Англія

Бразильця все влаштовує в Манчестері.

Англійський Манчестер Сіті пролонгував трудову угоду з вінгером Савіо Морейра. Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

Зазначається, що новий контракт буде розрахований до 30 червня 2031 року. Попередня угода спливала влітку 2028 року.

"Усвідомлювати, що Пеп і клуб надали мені таку довіру, — це особливе відчуття. Це дійсно дуже багато значить для мене і моєї родини.

Я відчуваю, що мені ще дуже багато чого потрібно покращити — я ще молодий і прагну вчитися далі. Але я знаю, що робота з Пепом і його тренерським штабом допоможе мені продовжувати розвиватися як гравцеві", — заявив Савіо.

21-річний бразилець переїхав до Манчестера вдітку 2024 року з французького Труа за 25 млн. євро. і за цей час провів 48 матчів у складі "містян", забивши три голи та віддавши 13 результативних передач.. У поточному сезоні на його рахунку шість матчів та один гол.