Захисник Крістал Пелас Марк Геї може змінити клубну прописку вже цієї зими.

Клуби англійської Прем'єр-ліги розпочали активну роботу над підсиленням складів, і однією з головних цілей став Марк Геї.

Журналіст Девід Орнштейн зазначає, що Арсенал та Ліверпуль планують підписати захисника лише влітку на правах вільного агента. Водночас Манчестер Сіті, зважаючи на дефіцит виконавців у захисті, розглядає варіант із трансфером у січні.

25-річний оборонець Крістал Пелес є одним із найбільш затребуваних гравців на внутрішньому ринку. Поки конкуренти вичікують, "містяни" можуть скористатися ситуацією та зробити конкретну пропозицію лондонському клубу найближчими тижнями.

Ринкова вартість футболіста складає близько 55 мільйонів євро. Очікується, що боротьба за Марка Геї загостриться найближчим часом, оскільки Манчестер Сіті налаштований діяти максимально рішуче.