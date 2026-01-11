Англія

Лондонці запросили до співпраці відомого фахівця Томаса Гроннемарка, щоб покращити гру при вкиданнях з-за бокової.

Арсенал зробив несподіваний, але стратегічний хід, найнявши спеціалізованого тренера з вкидання аутів Томаса Гроннемарка.Данський фахівець здобув світову славу завдяки своїй успішній роботі з Юргеном Клоппом у Ліверпулі.

Гроннемарк працював на Енфілді протягом п'яти років (з 2018 по 2023 рік). За цей час червоні перетворилися з однієї з найгірших команд ліги за збереженням м'яча після аутів на лідера за цим показником. Його методика допомогла Ліверпулю виграти Лігу чемпіонів та довгоочікуваний титул АПЛ, перетворивши стандартне вкидання на небезпечну зброю.

Для Мікеля Артети це призначення є логічним продовженням його філософії. Іспанський наставник відомий своєю увагою до найменших деталей (досить згадати успіх його тренера зі стандартів Ніколя Жовера).

Тепер Арсенал прагне отримати перевагу в компоненті, який часто ігнорують інші команди. Статистика свідчить, що в сучасному футболі команди втрачають м'яч у понад 50% випадків після вкидання ауту під тиском.