Італія

Сторони вже домовились про перехід.

Іспанський центральний захисник Пабло Марі за свою професійну кар’єру встиг змінити чималу кількість клубів не тільки в європейських чемпіонатах, а й спробувати свої сили, зокрема, у бразильському Фламенгу.

Останній рік 32-річний виконавець провів у італійській Фіорентині, яка свого часу заплатила за його перехід Монці 1,8 млн євро.

Утім, 32-річний виконавець цієї зими отримав пропозицію спробувати себе ще й на Близькому Сході за виступами в складі Аль-Хіляля, а коли "фіолетові" побачили пропозицію в 2 млн євро, то двічі думати не стали.

Новий контракт гравця, як і з італійцями, при цьому буде розрахований до літа 2027 року.

За сезон Марі провів 16 матчів.