СЕРЕДА, 14 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Челсі цей півфінал відкриває нову сторінку. Після зміни тренера команда Ліама Росеньйора вже встигла гучно заявити про себе, розгромивши Чарльтон із рахунком 5:1 у Кубку Англії. Втім, за яскравою перемогою ховається нестабільність: лише один виграш у п’яти останніх матчах у всіх турнірах і серія ігор, де "сині" регулярно як забивають, так і пропускають.

У Кубку ліги Челсі поки що йде без поразок, здолавши Лінкольн, Вулвергемптон та Кардіфф, а півфінальна стадія традиційно складається для клубу вдало — чотири перемоги у п’яти останніх спробах. Домашній фактор також грає на користь господарів: Челсі забиває в кожному з 12 останніх матчів на Стемфорд Бридж, хоча оборонна надійність продовжує залишатися під великим питанням.

Арсенал підходить до дербі в майже ідеальному тонусі. Команда Мікеля Артети, продовжуючи впевнено очолювати турнірну таблицю АПЛ, виграла вісім із дев’яти останніх матчів і продовжує боротьбу одразу на чотирьох фронтах. У чвертьфіналі Кубка ліги "каноніри" драматично пройшли Крістал Пелес у серії пенальті, де ключову роль зіграв Кепа, а нещодавній виїзний розгром Портсмута з рахунком 4:1 лише додав впевненості.

Особливо вражає гостьова серія Арсеналу — 13 матчів поспіль із забитими м’ячами на виїзді. Ба більше, "каноніри" не програють Челсі вже вісім очних зустрічей, а на Стемфорд Бридж востаннє поступалися ще у 2018 році. Дисципліна, глибина складу та стабільність роблять Арсенал одним із головних фаворитів турніру, проте є один нюанс: фронтів багато, тому без розподілу фізичних кондицій не обійтися навіть такому глибокому складу, як в Арсеналу.