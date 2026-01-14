Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 14 січня та розпочнеться о 22:00.
Челсі — Арсенал, Getty Images
14 січня 2026, 08:00
Перша частина півфіналу Кубка англійської ліги дарує лондонське дербі, яке цілком заслуговує на статус афіші рівня Вемблі. Челсі та Арсенал зійдуться на Стемфорд Бридж у першому матчі двоматчевого протистояння, де ціна кожної помилки надзвичайно висока, а боротьба за путівку до фіналу обіцяє бути безкомпромісною.
ЧЕЛСІ — АРСЕНАЛ
СЕРЕДА, 14 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Для Челсі цей півфінал відкриває нову сторінку. Після зміни тренера команда Ліама Росеньйора вже встигла гучно заявити про себе, розгромивши Чарльтон із рахунком 5:1 у Кубку Англії. Втім, за яскравою перемогою ховається нестабільність: лише один виграш у п’яти останніх матчах у всіх турнірах і серія ігор, де "сині" регулярно як забивають, так і пропускають.
У Кубку ліги Челсі поки що йде без поразок, здолавши Лінкольн, Вулвергемптон та Кардіфф, а півфінальна стадія традиційно складається для клубу вдало — чотири перемоги у п’яти останніх спробах. Домашній фактор також грає на користь господарів: Челсі забиває в кожному з 12 останніх матчів на Стемфорд Бридж, хоча оборонна надійність продовжує залишатися під великим питанням.
Арсенал підходить до дербі в майже ідеальному тонусі. Команда Мікеля Артети, продовжуючи впевнено очолювати турнірну таблицю АПЛ, виграла вісім із дев’яти останніх матчів і продовжує боротьбу одразу на чотирьох фронтах. У чвертьфіналі Кубка ліги "каноніри" драматично пройшли Крістал Пелес у серії пенальті, де ключову роль зіграв Кепа, а нещодавній виїзний розгром Портсмута з рахунком 4:1 лише додав впевненості.
Особливо вражає гостьова серія Арсеналу — 13 матчів поспіль із забитими м’ячами на виїзді. Ба більше, "каноніри" не програють Челсі вже вісім очних зустрічей, а на Стемфорд Бридж востаннє поступалися ще у 2018 році. Дисципліна, глибина складу та стабільність роблять Арсенал одним із головних фаворитів турніру, проте є один нюанс: фронтів багато, тому без розподілу фізичних кондицій не обійтися навіть такому глибокому складу, як в Арсеналу.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2.36, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Гюсто, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Джеймс, Фернандес — Естеван, Палмер, Нету — Делап
АРСЕНАЛ : Кепа — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Мартінеллі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
