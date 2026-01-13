Англія

Півзахисник налаштований на перемоги в АПЛ, Кубку Англії та Лізі чемпіонів.

Півзахисник лондонського Арсенала Мікель Меріно поділився думками про боротьбу команди за Кубок Англії та інші трофеї в сезоні.

"Для нас кожна гра має значення. Неважливо, чи це Кубок ліги, Кубок Англії, чи товариський матч. Справа не лише в турнірі, а в тому, що ми граємо за емблему, за нашу репутацію. У кожному матчі, коли ми одягаємо цю футболку, ми повинні викладатися на повну, перемагати і демонструвати гарну гру. Головне — показати, що ми "Арсенал", а решта владнається само собою", — зазначив Меріно.

Він також додав: "Ми голодні до трофеїв. Клуб довгий час не вигравав їх. Іноді все вирішують деталі, хвилини, моменти, які не дозволяють перемогти. Але голод нікуди не зник — ви можете побачити його на кожному тренуванні, і він буде там до кінця сезону".

Наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ з 49 очками після 21-го туру та продовжує боротьбу за Кубок Англії, Кубок ліги та Лігу чемпіонів.