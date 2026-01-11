Англія

Форвард нині грає в Туреччині.

Бірмінгемська Астон Вілла цієї зими намагається оновити власну ланку нападу й уже підписала молодого гравця на перспективу.

Однак "левам" також потрібен результат тут і зараз, для чого вони готові залучити до проєкту гравця, який добре знайомий із реаліями англійської Прем’єр-ліги.

Ідеться про нападника Теммі Абрагама, який ще влітку 2021 року залишив рідну країну на користь трансферу до італійської Роми за 41 млн євро, і хоча наразі його контракт і досі належить "вовкам", він виступає на правах оренди за турецький Бешикташ.

Утім, Астон Вілла спробує втрутитись у долю гравця, який влітку цього року має стати повноцінним футболістом "орлів" за 13 млн євро, тоді як орендна угода коштувала Бешикташу 2 млн євро.

У цьому сезоні Абрагам забив 12 голів та віддав три асисти за 24 матчі.