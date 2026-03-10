Ліга чемпіонів

Головний тренер каталонців захоплений стрімким прогресом 19-річного захисника Пау Кубарсі.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прирівняв талант і розвиток юного захисника Пау Кубарсі до суперзіркового вінгера команди Ламіна Ямаля. Напередодні надважливого першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла німецький фахівець висловив своє захоплення тим, наскільки швидко дорослішає та прогресує центрбек.

Вирушаючи на Сент-Джеймс Парк, каталонський гранд продовжує робити серйозну ставку на свою молодь. Флік зазначив, що концентрація Кубарсі в обороні та його фізичні дані свідчать про те, що попри юний вік він уже грає на рівні світового класу. На передматчевій пресконференції наставник блаугранас так описав цього брутального таланта:

"Те, як захищається Кубарсі, – це щось неймовірне. Він грає на позиції центрального захисника і залишається повністю сконцентрованим. У Більбао він вкинув аут з такою шаленою силою, що це було схоже на кутовий. Він перебуває на одному рівні з Ламіном, але як захисник. Йому ще є куди рости, адже йому лише 19, але коли він набереться більше досвіду, він буде просто брутальним. Він здатен грати на найвищому мислимому рівні. Ми говоримо про дуже молоду команду – Ламін Ямаль, Фермін Лопес, Кубарсі... Усі вони мають неймовірну якість. Я насолоджуюся тим, як вони грають і розвиваються", — заявив наставник.

Пау є продуктом славетної академії Барселони – Ла Масії. Іспанський захисник дебютував за головну команду у віці 16 років у січні 2024 року в матчі Кубка Іспанії проти Уніоністас де Саламанка. Відтоді він став стабільним гравцем основи, провівши загалом 116 матчів у всіх турнірах (забивши 2 голи та віддавши 5 асистів). Цього сезону він залишається ключовою фігурою в захисті команди Фліка, зігравши у 36 поєдинках, з яких 33 розпочав у стартовому складі.

Барселона підходить до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у статусі лідера Ла Ліги, здобувши чотири перемоги в останніх п'яти іграх чемпіонату. Проте виїзд до Ньюкасла стане серйозним фізичним випробуванням для підопічних Фліка.

Після цього матчу на каталонців чекає не менш напружений графік: недільна гра проти Севільї в Ла Лізі, а потім матч-відповідь проти сорок на Камп Ноу.