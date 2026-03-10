Іспанія

Центральний захисник збірної Уругваю зацікавив Ньюкасл, ПСЖ, Баварію, Інтер і Ліверпуль.

Центральний захисник збірної Уругвай Рональд Араухо може залишити Барселона під час літнього трансферного вікна, повідомляє El Nacional.

За інформацією видання, керівництво Барселони планує влітку перебудову лінії захисту, і Араухо є одним із потенційних кандидатів на продаж. Чемпіони Іспанії готові відпустити 27-річного уругвайця за 30 мільйонів євро. Інтерес до нього проявляють Ньюкасл, ПСЖ, Баварія, Інтер та Ліверпуль.

Контракт Араухо з Барселоною діє до літа 2031 року, а його трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро. У поточному сезоні уругваєць провів 26 матчів у всіх турнірах, забивши 3 голи.

Нагадаємо, в грудні 2025 року Араухо взяв паузу в кар’єрі для духовного відновлення після серії невдалих виступів.