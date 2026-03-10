Іспанія

Голкіпер Барселони поділився очікуваннями перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Воротар Барселони Жоан Гарсія прокоментував майбутній поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла та розповів про настрій команди перед стартом двоматчевого протистояння.

Голкіпер каталонців зазначив, що команда з великим ентузіазмом готується до зустрічі та усвідомлює силу суперника.

"Ми підходимо до цієї гри з неабиякою часткою ентузіазму, розуміючи, що буде і матч-відповідь, а також з усвідомленням того, що наш суперник докладе всіх сил для перемоги".

Також футболіст наголосив, що Барселона зробила висновки після попередніх невдач і прагне уникнути старих помилок.

"Нам слід винести урок із поразки від Атлетіко у Кубку Іспанії, де нам довелося поплатитися за те, як ми виступили у першій зустрічі".

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 10 березня, на Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.