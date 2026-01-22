Англія

Аргентинський фахівець планує повернутися до Лондона після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно розглядає можливість повернення до Тоттенгема. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, аргентинець прагне знову працювати в англійській Прем'єр-лізі.

Зазначається, що Почеттіно був би радий знову очолити "шпор", проте лише після того, як відпрацює свій контракт зі збірною США на ЧС-2026. Водночас лондонський клуб може розглянути інших кандидатів, якщо Томас Франк буде звільнений з посади до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно вже тренував Тоттенгем у період з 2014 по 2019 рік. Під його керівництвом "лілейно-білі" виходили до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19, а також здобували срібні медалі АПЛ у сезоні-2015/16.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем зробив запит до Вест Гема щодо Саммервілла.