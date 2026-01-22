Аргентинський фахівець планує повернутися до Лондона після завершення чемпіонату світу 2026 року.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
22 січня 2026, 16:50
Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно розглядає можливість повернення до Тоттенгема. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, аргентинець прагне знову працювати в англійській Прем'єр-лізі.
Зазначається, що Почеттіно був би радий знову очолити "шпор", проте лише після того, як відпрацює свій контракт зі збірною США на ЧС-2026. Водночас лондонський клуб може розглянути інших кандидатів, якщо Томас Франк буде звільнений з посади до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно вже тренував Тоттенгем у період з 2014 по 2019 рік. Під його керівництвом "лілейно-білі" виходили до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19, а також здобували срібні медалі АПЛ у сезоні-2015/16.
