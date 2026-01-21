Англія

"Молотобійці" оцінюють нідерландця у 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тоттенгем звернувся до Вест Гема з неочікуваним запитом щодо трансферу вінгера Крісенсіо Саммервілла. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, Вест Гем оцінює 24-річного нідерландського футболіста у 25 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 28,7 млн євро.

Поки що мова йде лише про інтерес та попередній запит з боку "шпор".

Саммервілл приєднався до Вест Гема влітку 2024 року, перейшовши до клубу з Лідс Юнайтед за 29,3 млн євро.

У поточному сезоні вінгер провів 18 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.