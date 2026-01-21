"Молотобійці" оцінюють нідерландця у 25 мільйонів фунтів стерлінгів.
Крісенсіо Саммервілл, Getty Images
21 січня 2026, 22:55
Тоттенгем звернувся до Вест Гема з неочікуваним запитом щодо трансферу вінгера Крісенсіо Саммервілла. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, Вест Гем оцінює 24-річного нідерландського футболіста у 25 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 28,7 млн євро.
Поки що мова йде лише про інтерес та попередній запит з боку "шпор".
Саммервілл приєднався до Вест Гема влітку 2024 року, перейшовши до клубу з Лідс Юнайтед за 29,3 млн євро.
У поточному сезоні вінгер провів 18 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.