Англія

Французька легенда пригадала одного з лідерів "синіх".

Колишній захисник лондонського Челсі Марсель Десаї висловився про півзахисника «пенсіонерів» Коула Палмера. Цитує француза Goal.

«Питання в тому, чи відчуває Палмер, що Челсі здатний виграти АПЛ у найближчі два сезони. Якщо ні, я впевнений, що він вимагатиме про трансфер до клубу, який будуватиме систему навколо нього.

Я вважаю, що Палмеру потрібна стабільність і система, вибудована під нього. Я дуже хотів би, щоб він залишився на Стемфорд Брідж, тому що у нього ключова роль в команді.

Якщо Коул Палмер вирішить піти з Челсі, це його справа, але я хочу, щоб він поважав клуб, тому що саме він дозволив йому стати тим гравцем, яким він зараз є», – сказав легендарний француз.