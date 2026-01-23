Англія

Клуб офіційно підтримав запуск корпорації, яка має привести до будівництва нового стадіону на 100 тисяч місць.

Манчестер Юнайтед привітав офіційний запуск Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTR MDC) — структури, яка стане ключовим елементом у масштабному проєкті оновлення району Олд Траффорд та створення нового стадіону клубу. Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

OTR MDC відповідатиме за трансформацію території площею 370 акрів навколо Олд Траффорд. Проєкт передбачає будівництво понад 15 тисяч нових житлових об’єктів, створення близько 90 тисяч робочих місць, розвиток громадських просторів та масштабні інфраструктурні покращення для вболівальників, мешканців і гостей міста.

Ключовим елементом плану є підтримка амбіції Манчестер Юнайтед щодо зведення нового стадіону на 100 тисяч місць, який має встановити нові стандарти атмосфери та вболівальницького досвіду у світовому футболі. Очікується, що всі заплановані зміни додаватимуть понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до економіки Великої Британії.

Операційна директорка Манчестер Юнайтед Коллетт Рош прокоментувала подію:

"Для нас честь представляти «Манчестер Юнайтед» на заснуванні Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation. Наша мета — побудувати найкращий футбольний стадіон у світі, гідний наших вболівальників, нашої історії та нашого майбутнього. Ми хочемо створити найкращу атмосферу та досвід матчового дня у світовому футболі, одночасно гарантуючи, що стадіон стане каталізатором створення нового динамічного району для вболівальників, мешканців та відвідувачів.

Сьогодні — знакова віха для нашого клубу, для Траффорда та для Великого Манчестера. Ми висловлюємо подяку лордові Коу, мерові Енді Бернему, раді Траффорда, Асоціації Великого Манчестера (GMCA), а також усім нашим партнерам і представникам громади за лідерство та співпрацю, які допомогли нам досягти цієї важливої віхи".

Голова OTR MDC лорд Коу також наголосив на значущості старту проєкту:

"Сьогодні — визначальний момент, початок довгострокової роботи з перетворення району Олд Траффорд. Ми починаємо роботу — і попереду багато справ! Протягом наступних кількох місяців ми презентуємо наш загальний генеральний план і почнемо перетворювати це бачення на реальність".

Запуск OTR MDC офіційно відкриває новий етап у довгостроковій стратегії Манчестер Юнайтед, яка має змінити не лише домашню арену клубу, а й увесь район Олд Траффорд.