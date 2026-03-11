Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 березня 2026 року.

Мадридський Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА розгромив лондонський Тоттенгем на власному полі — 5:2.

Команді Ігора Тудора розвалилась уже з перших хвилин через дві результативні помилки власного голкіпера, якого потім швидко замінили, але було вже пізно щось виправляти.

Утім, із двома м’ячами у відповідь на п’ять пропущених "шпори" хоча б подали ознаки життя в цій дуелі.

Матч-відповідь між Атлетіко і Тоттенгемом відбудеться 18 березня на Тоттенгем Готспур Стедіум.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Тоттенгем у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Тоттенгем 5:2

Голи: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 16, 55, Ле Норман, 22 — Порро, 26, Соланке, 76

Атлетіко Мадрид: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте (Барріос, 69), Кардосо, Лукман (Серлот, 69) — Альварес (Гонсалес, 73), Грізманн (Коке, 81)

Тоттенгем: Кінські (Вікаріо, 17) — Ромеро, Дансо, ван де Вен — Порро, Сарр, Грей, Спенс (Сімонс, 83) — Коло Муані (Соланке, 46), Рішарлісон (Палінья, 68), Тель (Галлагер, 46)

Попередження: Спенс, Рішарлісон, Грей, Дансо, Ромеро