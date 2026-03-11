Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті, Getty Images
11 березня 2026, 08:10
Плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів. Після драматичних протистоянь у 1/16 фіналу, де Буде/Глімт створив справжню сенсацію, вибивши Інтер, а Реал Мадрид підтвердив статус досвідченого кубкового бійця, до боротьби повертаються лідери загального етапу.
У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував три перспективні прогнози на сьогоднішні перші поєдинки 1/8 фіналу.
На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: Баєр Леверкузен — Арсенал, Буде/Глімт — Спортінг та Реал Мадрид — Манчестер Сіті.
Арсенал став головною силою загального етапу, фінішувавши на першому місці з ідеальним показником: 8 перемог у 8 матчах та різницею м'ячів 23:4. "Каноніри" демонструють чи не найкращий футбол у Європі, поєднуючи надійність в обороні та неймовірну результативність.
Баєр Леверкузен пробився до 1/8 фіналу через непросте протистояння з Олімпіакос Пірей у 1/16 фіналу. "Фармацевти" посіли лише 16 місце в основній сітці, і хоча вдома вони завжди небезпечні, клас сьогоднішнього Арсеналу виглядає недосяжним для німецького клубу.
Буде/Глімт — Спортінг
Ставка: фора 0 на Буде/Глімт з коефіцієнтом 2.15
Буде/Глімт став головним відкриттям попереднього раунду, залишивши за бортом турніру італійський Інтер. Норвежці знову довели, що на власному полі вони здатні створити проблеми будь-якому гранду завдяки своїй організованості та інтенсивності.
Спортінг провів якісний загальний етап, фінішувавши на 7 місці з 16 очками у доробку. Проте поїздка за полярне коло завжди є випробуванням для технічних південних команд. Ставка на нульову фору господарів виглядає привабливо, враховуючи їхню здатність витискати максимум на рідному стадіоні проти іменитих опонентів.
Чергова серія епічного протистояння найкращих клубів світу. Манчестер Сіті фінішував у топ-8 загального етапу, що дозволило "містянам" отримати пряму путівку до 1/8 фіналу. Команда Пепа Гвардіоли зберігає стабільність та високу результативність.
Реал Мадрид пробився сюди, двічі перегравши Бенфіка (1:0, 2:1), проте в цілому цей сезон для "вершкових" у Європі складається непросто — 3 поразки у 8 іграх загального етапу. Хоча мадридці — королі плей-оф, на даний момент Манчестер Сіті виглядає більш цілісним колективом, здатним вивезти перемогу з Сантьяго Бернабеу.
