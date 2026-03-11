Рейтинг букмекерів

Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів. Після драматичних протистоянь у 1/16 фіналу, де Буде/Глімт створив справжню сенсацію, вибивши Інтер, а Реал Мадрид підтвердив статус досвідченого кубкового бійця, до боротьби повертаються лідери загального етапу.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував три перспективні прогнози на сьогоднішні перші поєдинки 1/8 фіналу.

На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: Баєр Леверкузен — Арсенал, Буде/Глімт — Спортінг та Реал Мадрид — Манчестер Сіті.

Баєр Леверкузен — Арсенал

Ставка: перемога Арсеналу з коефіцієнтом 1.52

Арсенал став головною силою загального етапу, фінішувавши на першому місці з ідеальним показником: 8 перемог у 8 матчах та різницею м'ячів 23:4. "Каноніри" демонструють чи не найкращий футбол у Європі, поєднуючи надійність в обороні та неймовірну результативність.

Баєр Леверкузен пробився до 1/8 фіналу через непросте протистояння з Олімпіакос Пірей у 1/16 фіналу. "Фармацевти" посіли лише 16 місце в основній сітці, і хоча вдома вони завжди небезпечні, клас сьогоднішнього Арсеналу виглядає недосяжним для німецького клубу.

Буде/Глімт — Спортінг

Ставка: фора 0 на Буде/Глімт з коефіцієнтом 2.15

Буде/Глімт став головним відкриттям попереднього раунду, залишивши за бортом турніру італійський Інтер. Норвежці знову довели, що на власному полі вони здатні створити проблеми будь-якому гранду завдяки своїй організованості та інтенсивності.

Спортінг провів якісний загальний етап, фінішувавши на 7 місці з 16 очками у доробку. Проте поїздка за полярне коло завжди є випробуванням для технічних південних команд. Ставка на нульову фору господарів виглядає привабливо, враховуючи їхню здатність витискати максимум на рідному стадіоні проти іменитих опонентів.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Ставка: перемога Манчестер Сіті з коефіцієнтом 2.05

Чергова серія епічного протистояння найкращих клубів світу. Манчестер Сіті фінішував у топ-8 загального етапу, що дозволило "містянам" отримати пряму путівку до 1/8 фіналу. Команда Пепа Гвардіоли зберігає стабільність та високу результативність.

Реал Мадрид пробився сюди, двічі перегравши Бенфіка (1:0, 2:1), проте в цілому цей сезон для "вершкових" у Європі складається непросто — 3 поразки у 8 іграх загального етапу. Хоча мадридці — королі плей-оф, на даний момент Манчестер Сіті виглядає більш цілісним колективом, здатним вивезти перемогу з Сантьяго Бернабеу.

