Вболівальники обох клубів виступають проти політики консорціуму BlueCo.

Уболівальники лондонського Челсі та Страсбура планують провести спільну акцію протесту в Лондоні.

Як повідомляє The Telegraph, демонстрація відбудеться 18 квітня перед домашнім матчем лондонців проти Манчестер Юнайтед.

Ініціатором акції виступила фанатська група NotAProjectCFC, до якої приєднаються одразу кілька об’єднань уболівальників французького клубу. Очікується, що представники Strasbourg Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Fédération des Supporters du RCS та Pariser прибудуть до Англії, щоб долучитися до маршу в напрямку стадіону Стемфорд Брідж.

Головна причина протесту — незадоволення політикою спільних власників обох клубів, які входять до структури консорціуму BlueCo. Вболівальники критикують багатоклубну модель управління, заявляючи про поступову втрату ідентичності команд і обмеження впливу фанатських спільнот.

У спільній заяві організатори наголосили, що ця акція може стати знаковою подією для всього футболу, адже вперше фанати клубів із різних країн об’єднаються задля спільної мети. Вони також закликали інших уболівальників приєднатися до протесту.

Зазначимо, що Челсі наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ і нещодавно вилетів із Ліги чемпіонів від ПСЖ, тоді як Страсбур іде восьмим у Лізі 1 та дістався чвертьфіналу Ліги конференцій.