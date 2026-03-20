Інше

Коста-риканський воротар Кейлор Навас домовився про продовження контракту з Пумас. Сторони узгодили нову угоду після того, як голкіпер раніше відхилив початкову пропозицію клубу.

Після кількох днів переговорів компроміс було знайдено. Новий контракт розрахований на один рік із можливістю пролонгації ще на сезон.

Попри інтерес із боку клубів MLS та Європи, Навас вирішив залишитися в Мексиці. Важливу роль у цьому рішенні відіграли комфортні умови для нього та його родини, а також близькість до Коста-Рики.

Голкіпер прагнув отримати угоду щонайменше на два роки, і з огляду на його форму та результати команди керівництво Пумас пішло назустріч у ключових умовах. Переговори тривали непросто, однак у підсумку сторони дійшли рішення, яке влаштувало всіх.

Навас є ключовою фігурою команди та улюбленцем уболівальників. Його виступи й сейви неодноразово допомагали Пумас у важливих матчах, що дозволяє вважати його одним із найкращих воротарів чемпіонату Мексики.

Голкіпер приєднався до клубу в 2025 році та одразу підтвердив свій високий рівень, маючи за плечима досвід перемог у Лізі чемпіонів УЄФА.

Очікується, що про продовження контракту офіційно оголосять найближчим часом, а вболівальники зможуть відзначити цю новину вже під час найближчого матчу, на домашньому стадіоні.