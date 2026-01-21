Італія

Але фінансова частина угоди з гравцем стане ключовою.

Аргентинський воротар бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Мартінес був близьким до того, щоб залишити клуб минулого літа, проте й досі виступає в складі "левів".

Однак його позиції в клубі вже не настільки впевнені, і нещодавно головний тренер Унаї Емері навіть позбавив його статусу віцекапітана.

Окрім цього, 33-річним виконавцем активно цікавиться міланський Інтер, тож його трансфер залишається однією з можливих опцій.

Щоправда, інтерес "змій" наразі не є предметним — представники Серії A вивчають можливості запросити до себе футболіста, але під час перемовин щодо можливого контракту тому доведеться піти на суттєві поступки щодо зарплатні.

У цьому сезоні Мартінес провів 21 матч, пропустив 20 голів та шість разів зіграв "на нуль".