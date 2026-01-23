Англія

"Каноніри" готують для нідерландського захисника угоду до 2031 року.

Арсенал працює над пролонгацією співпраці з нідерландським латералем Юрр’єном Тімбером. Про це у своїх соцмережах повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Згідно з інформацією джерела, керівництво лідера АПЛ планує підписати з гравцем контракт, розрахований до 2030 або 2031 року. Головний тренер команди Мікель Артета вважає Тімбера ключовою фігурою у своїх тактичних побудовах і високо цінує його універсальність.

У поточному сезоні Юрр’єн демонструє впевнену гру: на його рахунку 21 матч у Прем’єр-лізі, два забиті м’ячі та три результативні передачі. Наразі Арсенал впевнено очолює турнірну таблицю англійської першості, випереджаючи найближчого переслідувача на сім очок.

Раніше повідомлялося, що Марсель близький до підписання таланту Арсенала Нванері.