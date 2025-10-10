Тоттенгем входить до числа клубів, які пильно стежать за розвитком вінгера Брентфорда Кевіна Шаде. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

23-річний німець має контракт із Брентфордом до 2028 року, однак лондонці вже розглядають можливість його переходу влітку 2026-го.

Шаде, який відомий своїм універсалізмом, нині перебуває у складі національної збірної Німеччини, і цей сезон може стати проривним у його кар’єрі.

У поточному сезоні на рахунку нападника 8 матчів, в яких він забив один гол.