Англія

Лондонський клуб уважно спостерігає за нападником Брентфорда, який може перейти улітку 2026 року.

Тоттенгем входить до числа клубів, які пильно стежать за розвитком вінгера Брентфорда Кевіна Шаде. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

23-річний німець має контракт із Брентфордом до 2028 року, однак лондонці вже розглядають можливість його переходу влітку 2026-го.

Шаде, який відомий своїм універсалізмом, нині перебуває у складі національної збірної Німеччини, і цей сезон може стати проривним у його кар’єрі.

У поточному сезоні на рахунку нападника 8 матчів, в яких він забив один гол.