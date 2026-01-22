Англія

Манкуніанці вже розпочали переговори з представниками Марка Касадо, на якого також претендує Атлетіко Мадрид.

Манчестер Юнайтед шукає підсилення у чемпіонаті Іспанії. Як повідомляє видання Mundo Deportivo, до сфери інтересів "червоних дияволів" потрапив опорний хавбек Барселони Марк Касадо.

Наразі манкуніанці вже контактують із оточенням 22-річного футболіста. Проте англійцям доведеться витримати конкуренцію з боку Атлетіко Мадрид, який також стежить за гравцем.

Марк Касадо є вихованцем "синьо-гранатових", а його контракт із клубом розрахований до літа 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 25 мільйонів євро.

У поточному розіграші Ла Ліги півзахисник взяв участь у 13 матчах, де відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Фаті може перебратися до Саудівської Аравії.