Франція

Колишній наставник Ювентуса розглядається як головний кандидат на заміну Аді Гюттеру.

Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта може продовжити тренерську кар’єру у французькій Лізі 1.

За інформацією видання Foot Mercato, 42-річного фахівця внесено до списку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Монако.

Керівництво монегасків розглядає варіанти для посилення тренерського штабу після невдалого старту команди у поточному сезоні. Під керівництвом Аді Гюттера, який очолює клуб із 2023 року, Монако демонструє нестабільні результати, що викликає занепокоєння у керівництва.

Наразі Тіаго Мотта перебуває без роботи після відставки з Ювентуса у березні 2025 року. Італійські ЗМІ повідомляли, що фахівець отримував пропозиції від кількох європейських клубів, однак поки не прийняв остаточного рішення щодо нового місця роботи.