Колишній наставник Ювентуса розглядається як головний кандидат на заміну Аді Гюттеру.
Тіаго Мотта, Getty Images
07 жовтня 2025, 08:00
Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта може продовжити тренерську кар’єру у французькій Лізі 1.
За інформацією видання Foot Mercato, 42-річного фахівця внесено до списку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Монако.
Керівництво монегасків розглядає варіанти для посилення тренерського штабу після невдалого старту команди у поточному сезоні. Під керівництвом Аді Гюттера, який очолює клуб із 2023 року, Монако демонструє нестабільні результати, що викликає занепокоєння у керівництва.
Наразі Тіаго Мотта перебуває без роботи після відставки з Ювентуса у березні 2025 року. Італійські ЗМІ повідомляли, що фахівець отримував пропозиції від кількох європейських клубів, однак поки не прийняв остаточного рішення щодо нового місця роботи.