Німеччина

Німецький клуб розглядає кількох кандидатів на посаду головного тренера, серед яких також Марко Розе, Едін Терзич і Рауль.

Колишній головний тренер Ювентуса та Болоньї Тіаго Мотта може очолити німецький Баєр. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Послуги італійського фахівця були запропоновані керівництву леверкузенського клубу, який перебуває в пошуках нового наставника після звільнення Еріка тен Гага.

Окрім Мотти, серед потенційних кандидатів на посаду головного тренера називають Марко Розе, Едіна Терзича та Рауля. Усі троє наразі перебувають без роботи.

Нагадаємо, що навесні 2025 року Тіаго Мотта був звільнений із Ювентуса через незадовільні результати. До цього він працював у Болоньї, з якою досяг історичного успіху — вперше вивів команду до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Мотта на прицілі клубів АПЛ та Ліги 1.