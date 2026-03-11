Ліга Європи

Головний тренер джалороссі визнав серйозний дефіцит кадрів попереду, але запевнив, що команда не збирається жертвувати жодним із турнірів.

Напередодні важливого матчу проти Болоньї у Лізі Європи, наставник Роми Джан П’єро Гасперіні поспілкувався з пресою, окресливши складну ситуацію, в якій опинився римський клуб. Основною темою розмови став кадровий голод у лінії нападу та амбіції команди на міжнародній арені.

За словами Гасперіні, Рома вже тривалий час перебуває у стані атакувальної кризи. Порівняно з першою половиною сезону, команда втратила одразу п'ятьох ключових гравців групи атаки: Артема Довбика, Пауло Дібалу, Томмазо Бальданці, Матіаса Суле та Льюїса Фергюсона.

"Ми втратили багатьох виконавців. Зараз ми намагаємося інтегрувати новачків, таких як Сарагоса, але січневим підписанням завжди потрібен час на адаптацію. Винятком став лише Мален, який одразу додав нам якості", — зазначив тренер.

Ситуація ускладнюється тим, що Суле пропустить наступну гру через болі в паху, хоча до складу повертається захисник Ермосо. Відповідаючи на запитання про пріоритетність турнірів, Гасперіні наголосив, що Ліга Європи є надзвичайно важливою, проте команда не збирається обирати між єврокубками та Серією А.

"Пріоритетом є все. Ми ніколи не думали про те, щоб від чогось відмовитися. Ми хочемо пройти якомога далі в Європі та показувати максимум у чемпіонаті. Якщо нам це не вдається, то це не через свідомий вибір, а через обставини", — заявив наставник.

Гасперіні також торкнувся глобальнішої теми — занепаду італійських клубів на європейській арені. Він нагадав, що італійці давно не вигравали Лігу чемпіонів (з 2010 року) та Лігу Європи (з 1990-х).

"Це не випадковість. Проблема глибша за тактику чи заміни. Вона коріниться у молодіжних секторах та принципах побудови команд. Наша ліга має проблеми, які потрібно вирішувати всім разом", — підсумував тренер.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи Рома — Болонья розпочнеться 12 березня о 19:45