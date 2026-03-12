Ліга чемпіонів

Голкіпер Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Англійський Манчестер Сіті напередодні поступився мадридському Реалу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "містян" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував виступ власної команди.

"Це дуже болючий результат. 0:3 на Бернабеу — це завжди важкий удар, але ми маємо залишатися згуртованими.

Мій сейв під час пенальті від Вінісіуса? Я просто намагався залишити нас у грі. 0:4 було б кінцем усього, тоді як 0:3 дає нам крихітну надію.

Ми повернемось на Етіхад голодними, тож Реал побачить команду, яка готова битись до останньої секунди. У футболі трапляються дива, і ми зробимо все, щоб одне з них сталось у Манчестері.

У матчі-відповіді нам доведеться зіграти в зовсім інший футбол. Я розчарований, бо ми програли через власну погану гру, але наступного разу ми граємо вдома і сподіваємось змінити ситуацію.

Гвардіола дуже допомагає мені в усьому, як на полі, так і поза ним. Він постійно дає мені поради. Він особливий тренер, бо знаходить найбільш несподівані рішення.

Ми сподіваємось покращити певні моменти в нашій грі до матчу-відповіді. Із нашими вболівальниками все, безумовно, буде інакше. Їм потрібно дати нам безпрецедентний поштовх, але вони, безсумнівно, це зроблять, бо вони особливі", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.