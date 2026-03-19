Француз відзначився забитим голом у воротах Галатасарая.

Нападник англійського Ліверпуля Юго Екітіке висловився після виходу команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль на це заслужив, ми дуже щасливі. Ми чудово попрацювали. Команда може пишатися собою і з нетерпінням чекати на чвертьфінал.

Наприкінці першого тайму ми втратили хороші шанси. У роздягальні в перерві я думав: "Нам треба закріпити перемогу".

Я міг би забити більше голів, але я скористався одним своїм шансом, і після цього ми стали забивати вільніше. Раян Гравенберх забив відразу ж після цього, і це допомогло команді. Усі чудово попрацювали та підтримували один одного, тому ми й перемогли.

Салах – легенда. Іноді кажуть, що він має складний сезон, але для таких гравців, як ми, які спостерігають за ним роками, він важливий. Мо мав багато шансів, але він все одно зберіг настрій, щоб віддати мені чудовий пас, і я забив.

Я дуже радий за нього, він на це заслуговує, і тепер нам потрібно продовжувати це в кожній грі", – сказав Екітіке.

Перший матч між ПСЖ та Ліверпулем відбудеться 8-го квітня, о 22:00 за київським часом.