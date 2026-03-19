Саудівський клуб планує запросити функціонера вже влітку 2026 року.

Аль-Хіляль продовжує спроби переманити спортивного директора Ліверпуля Річарда Х'юза. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, саудівський гранд уже виходив на контакт із 46-річним шотландцем, однак попередні пропозиції не отримали схвалення.

Попри це, інтерес до функціонера залишається актуальним. У клубі зі Саудівської Аравії розраховують повернутися до переговорів і хотіли б бачити Хьюза на посаді вже з літа 2026 року.

Нагадаємо, що Річард Х'юз приєднався до Ліверпуля у червні 2024 року. Його контракт із мерсисайдцями діє до завершення сезону 2026/27.

