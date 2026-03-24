Англія

Лондонський клуб націлився на наставника Борнмута.

Керівництво Крістал Пелес визначилося з пріоритетним кандидатом на посаду нового головного тренера. Як повідомляють The Telegraph, лондонці готові зробити амбітну пропозицію 43-річному іспанському фахівцю Андоні Іраолі. Він має замінити Олівера Гласнера, який точно залишить Селгерст Парк після закінчення поточного сезону у зв'язку із завершенням контракту.

Відхід Гласнера стане кінцем короткої, але надзвичайно яскравої епохи. Австрійський тренер назавжди вписав своє ім'я в історію орлів, здобувши з ними Кубок та Суперкубок Англії, й вперше вивівши команду на європейську арену.

Проте через розбіжності з правлінням клубу щодо трансферної стратегії та продажу ключових гравців (зокрема Марка Гехі), сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Боси Крістал Пелес шукають тренера, який зможе працювати на вже закладеному фундаменті, не ламаючи структуру гри.

Андоні Іраола ідеально підходить під ці критерії. За три роки роботи в Борнмуті він зарекомендував себе як один із найкращих тактиків Прем'єр-ліги. Іспанець прищепив команді інтенсивний футбол із високим пресингом, фінішувавши на рекордному для клубу 9-му місці минулого сезону.

До того ж Іраола чудово вміє розвивати молодих гравців та давати результат навіть в умовах обмеженого бюджету і втрати лідерів. Здійснити цей перехід буде непросто. Контракт Іраоли з Борнмутом також спливає цього літа, і він досі не ухвалив рішення щодо свого майбутнього.

За ситуацією пильно стежать й інші клуби — бачити фахівця у себе хоче його рідний Атлетік (Більбао), а також лондонський Тоттенгем, який шукає вихід із кризи. Проте Крістал Пелес сподівається, переконати іспанця обрати саме їхній проєкт.