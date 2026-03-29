Англія

32-річний захисник Бен Девіс може очолити шпор до кінця сезону на тлі відмов інших фахівців та загрози вильоту до Чемпіоншипу.

Лондонський Тоттенгем, який сьогодні залишився без головного тренера, перебуває у скрутному становищі. Шпори можуть вдатися до вкрай несподіваного кроку.

За інформацією видання The Telegraph, виконувачем обов'язків головного тренера команди до кінця поточного сезону може стати її чинний захисник — 32-річний валлієць Бен Девіс. Пошуки нового повноцінного наставника для лондонців поки що не увінчалися успіхом.

Відомо, що австрійський фахівець Аді Гюттер вже відхилив пропозицію очолити клуб. Водночас екснаставник Брайтона Роберто Де Дзербі погодиться на переїзд до Північного Лондона лише за однієї умови — якщо команда збереже прописку в елітному дивізіоні та не вилетить до Чемпіоншипу.

У цій кампанії сам Бен Девіс зміг допомогти своїй команді лише у 5 матчах у всіх турнірах. Його сезон був зіпсований важкою травмою — у січні валлієць отримав перелом лівої щиколотки, через що йому довелося перенести хірургічне втручання.

Оскільки футболіст все одно проходить тривалу реабілітацію і навряд чи зможе виходити на поле найближчим часом, керівництво розглядає його як екстрений варіант на тренерський місток.

Хоча в сучасному футболі це велика рідкість, історія англійської Прем'єр-ліги знає кілька яскравих прикладів, коли футболісти поєднували виступи на полі з керівництвом командою. Найвідоміші з них:

Раян Гіггз (Манчестер Юнайтед, 2014): Після звільнення Девіда Моєса легендарний валлієць взяв на себе обов'язки тимчасового граючого тренера на останні 4 матчі сезону (і навіть випустив самого себе на заміну в одній із ігор).

Гаррі Монк (Суонсі Сіті, 2014): Центральний захисник та капітан команди екстрено очолив «лебедів» у статусі граючого тренера, а згодом завершив кар'єру гравця і підписав повноцінний тренерський контракт.

Руд Гулліт (Челсі, 1996–1998): Нідерландець став першим іноземним тренером, який виграв Кубок Англії, і зробив це у статусі граючого наставника лондонців.

Джанлука Віаллі (Челсі, 1998–2000): Італієць перейняв естафету від Гулліта і також певний час продовжував забивати голи, паралельно виграючи трофеї як головний тренер.

Стюарт Пірс (Ноттінгем Форест, 1996): Відомий захисник виконував обов'язки тимчасового граючого менеджера команди і навіть був визнаний тренером місяця в АПЛ.