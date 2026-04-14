Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував домашню поразку від Лідс Юнайтед (1:2) у 32-му турі Англійська Прем'єр-ліга сезону-2025/26. Його слова наводить Sky Sports.

За словами наставника, його команда невдало увійшла у гру, а ключовим епізодом став перший гол гостей, коли Лені Йоро отримав удар передпліччям по потилиці, однак арбітри не скасували взяття воріт.

"У нас були моменти, але протягом більшої частини тайму ми були вимкнені з гри. Мені здалося, що хлопці зберігали позитивний настрій і боролися у другому таймі після шокуючого рішення видалити Лісандро Мартінес. Це вже дві гри поспіль, коли рішення приймаються не на нашу користь, але цей матч був одним із найгірших, які я коли-небудь бачив", — заявив Каррік.

Окремо тренер зупинився на епізоді з вилученням Мартінеса на 56-й хвилині за контакт із Домінік Келверт-Льюїн:

"Потім можна замахнутися рукою в обличчя Лічі, і через те, що він втрачає рівновагу, він ледь торкається потилиці суперника — і це виглядає зовсім не так, як вирішили судді.

Це не смикання і не ривок, у цьому немає агресії — він просто торкається його і отримує вилучення. Найгірше те, що арбітра відправили переглянути повтор як "явну та очевидну помилку", щоб скасувати рішення. Це шокує", — додав наставник.

Нагадаємо, що манкуніанці завершували матч у меншості вже вдруге поспіль. У попередньому турі проти Борнмут (2:2) червону картку отримав Гаррі Магвайр.

Після 32 турів МЮ має 55 очок і замикає трійку лідерів турнірної таблиці, де перше місце посідає Арсенал (70 балів), а другим іде Манчестер Сіті (64).

Свій наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 18 квітня на виїзді проти Челсі. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.